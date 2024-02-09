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        SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 09.02.2024 - 00:00
        T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/1115 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        Bulunduğu Yer : Şanlıurfa ili, Siverek İlçesi, Turna Mahallesi.
        Mevkii : -
        Ada Ve Parsel No : 108 ada 1 numaralı parsel
        Davalılar :

        1-BAHİRE KÖRAN
        2- ESİN ERGÜN
        3- MURAT KÖRAN
        4- NİHAT KÖRAN
        5- AHMET KÖRAN
        6- HALUK KEJANLI
        7- HİLAL ÖZGÖRÜŞ
        8- HÜLYA KÖRAN
        9- İBRAHİM KÖRAN
        10- İSMET KÖRAN
        11- MEHMET NAHİT KÖRAN
        12- MURAT GÜRÜZ
        13- NİHAL KÖRAN
        14- NURSEL KÖRAN
        15- OYA KARAHAN
        16- REZAN KEJANLI
        17- SEFA KÖRAN
        18- SUAT KÖRAN
        19- SÜLEYMAN NAZİF KEJANLI
        20- ŞAHİN GÜRÜZ

        Kamulaştırmayı Yapan İdare : Ankara Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş
        Dava Açma Süresi : Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilecektir.
        Açılacak Davalarda Husumetin Yöneltileceği İdare: Ankara Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş
        Bedelin Yatırılacağı Banka : T. C. Vakıfbank Siverek Şube Müdürlüğü
        Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1115 Esas sayısında dava açılmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/01/2024

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01980538