SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2023/1115 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
Bulunduğu Yer : Şanlıurfa ili, Siverek İlçesi, Turna Mahallesi.
Mevkii : -
Ada Ve Parsel No : 108 ada 1 numaralı parsel
Davalılar :
1-BAHİRE KÖRAN
2- ESİN ERGÜN
3- MURAT KÖRAN
4- NİHAT KÖRAN
5- AHMET KÖRAN
6- HALUK KEJANLI
7- HİLAL ÖZGÖRÜŞ
8- HÜLYA KÖRAN
9- İBRAHİM KÖRAN
10- İSMET KÖRAN
11- MEHMET NAHİT KÖRAN
12- MURAT GÜRÜZ
13- NİHAL KÖRAN
14- NURSEL KÖRAN
15- OYA KARAHAN
16- REZAN KEJANLI
17- SEFA KÖRAN
18- SUAT KÖRAN
19- SÜLEYMAN NAZİF KEJANLI
20- ŞAHİN GÜRÜZ
Kamulaştırmayı Yapan İdare : Ankara Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş
Dava Açma Süresi : Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilecektir.
Açılacak Davalarda Husumetin Yöneltileceği İdare: Ankara Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş
Bedelin Yatırılacağı Banka : T. C. Vakıfbank Siverek Şube Müdürlüğü
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1115 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/01/2024