SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SİVEREK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1115 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

Bulunduğu Yer : Şanlıurfa ili, Siverek İlçesi, Turna Mahallesi.

Mevkii : -

Ada Ve Parsel No : 108 ada 1 numaralı parsel

Davalılar :

1-BAHİRE KÖRAN

2- ESİN ERGÜN

3- MURAT KÖRAN

4- NİHAT KÖRAN

5- AHMET KÖRAN

6- HALUK KEJANLI

7- HİLAL ÖZGÖRÜŞ

8- HÜLYA KÖRAN

9- İBRAHİM KÖRAN

10- İSMET KÖRAN

11- MEHMET NAHİT KÖRAN

12- MURAT GÜRÜZ

13- NİHAL KÖRAN

14- NURSEL KÖRAN

15- OYA KARAHAN

16- REZAN KEJANLI

17- SEFA KÖRAN

18- SUAT KÖRAN

19- SÜLEYMAN NAZİF KEJANLI

20- ŞAHİN GÜRÜZ

Kamulaştırmayı Yapan İdare : Ankara Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş

Dava Açma Süresi : Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilecektir.

Açılacak Davalarda Husumetin Yöneltileceği İdare: Ankara Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş

Bedelin Yatırılacağı Banka : T. C. Vakıfbank Siverek Şube Müdürlüğü

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin 10 gün içerisinde mahkememize yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/1115 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 26/01/2024