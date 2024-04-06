T.C. SÖKE

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



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DOSYA NO :2023/392 Esas

KARAR NO :2024/24 Karar

Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, işyeri dokunulmazlığını ihlal etme, kamu malına zarara verme suçundan mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 18/01/2024 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK'nun152/1-a kapsamında mala zarara verme suçundan BERAATİNE, 5237 sayılı TCK'nun142/2-h maddesi maddesi gereğince 2 YIL6 AY HAPİS HAPİS, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), cezalandırılmasına, 5237 sayılı TCK'nun 5237 sayılı TCK'nun 116/2 maddesi kapsamında 6 AY HAPİS HAPİS, VELAYET HAK.VESAYET VEYA KAYYIMLIK HİZM. MEN (ALTSOY) (TCK 53/1-c), İNFAZ SÜRESİNCE KAMU HİZMETLERİNDEN YASAKLILIK (TCK 53/1-a,d,e), cezası ile cezalandırılan Necdet ve Gülşen oğlu 11/10/1989doğumlu, İzmir ili Selçuk ilçesi Gökçealan nüfusuna kayıtlı ALİ ÇELİK tüm aramalara rağmen bulunamamıştır. 1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin adli yardımlı olarak, Türkiye genelinde50000üzerindeyayın yapan bir gazetede ve genel İnternet sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR.05/04/2024