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        T.C. ACIPAYAM 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 11.10.2024 - 00:00
        T.C.
        ACIPAYAM
        2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        09.10.2024

        ESAS NO :2016/261
        KARAR NO:2024/427


        İLAN
        ACIPAYAM 2.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN


        Mahkememizin 12/09/2024 tarih ve 2016/261 Esas-2024/427 Karar sayılı ilam ile sanıklar Kadir Şahin ve Könül Ahmadlı hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan sanık Kadir Şahin hakkında beraat kararı verildiği, sanık Könül Ahmadlı düşme kararı verildiği, verilen karara katılan Sibel Bulut vekili Av. Ulvi Gürdal tarafından istinaf edilmiş olmakla, istinaf dilekçesinin tüm araştırmalara rağmen sanık Könül Ahmadlı'ya tebliğ edilemediği, yapılan adres araştırmasında tebligata yarar açık adresinin tespit edilememiş olduğu anlaşılmakla;
        7201 sayılı Yasanın 28.ve29.maddeleri gereğince istinaf dilekçesinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31.maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren 15 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile Denizli Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleştirileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02102409