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        T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 21.12.2023 - 00:00
        T.C. ADALAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/241 Esas
        KARAR NO : 2023/457
        Davalı : 1- ADALAR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
        Davacı : 2- SÜHEYLA BİNGÖL
        Davacının Gaziantep ili İslahiye İlçesi, Türkbahçe köyü/Mah. Cilt No:79 Hane No:16 BSN; 38'da Nüfusa kayıtlı İsmail ve Emine kızı, 28/11/1982 İzmit doğumlu; 33850492992 TC Kimlik Numaralı "Süheyla" olan isminin "Nergis Süheyla" olarak TASHİHİNE VE TESCİLİNE karar verilmiştir.
        Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01954390
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