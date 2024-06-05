T.C.

ADANA

11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2022/524 Esas

Konu: İlan Hk.



İLAN METNİ

Davacılar , ALİ OKTAMIŞ, HÜSEYİN YILDIZ, İSA OKAN, TURGUT YILDIZ, UFUK KILIÇ ileDavalı , ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu olan; Adana ili Seyhan ilçesi Gölbaşı Mahallesinde bulunan dava konusu yer 12033 ada 79 nolu Parsel içinde bulunan fen bilirkişi raporu ile tespit edilen ;A harfi ile gösterilen yerinİRFAN YILDIZ'ın kullandığı parselin güney batı köşesi olduğu ,B harfi ile gösterilen yerTURGUT YILDIZ 'ın İrfan Yıldız'ın kuzeyinde olduğu, C harfi ile gösterilen yer, HÜSEYİN YILDIZ 'ın İrfan Yıldız ile Turgut Yıldız'ın doğusunda olduğu, D harfi ile gösterilen yer, DURSUN YILDIZ 'ın kuzey batı köşesinde olduğu, E harfi ile gösterilen yer, UFUK KILIÇ'ın Dursun ve Hüseyin Yıldız'ın doğusunda ,F harfi ile gösterilen yer, HÜSEYİN KILIÇ 'ın parselin kuzeydoğu köşesinde olduğu, G harfi ile gösterilen yer, İSA OKAN'ın Ufuk ve Hüseyin Kılıç'ın güneyinde olduğu, H harfi ile gösterilen yer, ALİ OKTAMIŞ'ın İsa Okan'ın güneyinde olduğu onunda güneyinde kanal ve yol olduğu, J harfi ile gösterilen yer, MEHMET OKTAMIŞ'ın yol ve kanalın parselin güneyinde olduğu , davacıların hissedar olduğu iddia edilmekle4721 Sayılı TMK. 713. maddesi gereğince, davacılar Ali Oktamış, Hüseyin Yıldız, İsa Okan, Turgut Yıldız veUfuk Kılıç adına tescili istendiğinden bu taşınmaz ile ilgili herhangi bir hak talep edenlerin, ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2022/524 Esas Sayılı dava dosyasına müraacatta bulunmaları, süresi içinde müracaatta bulunulmaz ise, davacıların adına tesciline karar verileceği ilanen tebliğ olunur.