T.C.

ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı: 2024/388 Esas

Konu: İlan hk.

27/09/2024

İLAN

ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Dava konusu Adana ili, Sarıçam ilçesi, Kılıçlı Mahallesi, 19568 Ada, 121 Parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup, Davacı TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.

Duruşma günü:19/12/2024 , saat:10:55