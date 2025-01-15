T.C. ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ADANA 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2024/572 Esas
09/01/2025
İLAN
Dava konusu Adana ili, Yüreğir ilçesi, Frenkoğlu (Esenler) Mahallesi, 129 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmaz ile ilgili kamulaştırma davası açılmış olup, Davacı Türkiye Elektirik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından tescili talep edilen söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayılı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.
Duruşma günü:22/04/2025 saat:11:15