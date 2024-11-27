T.C. ADANA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2022/371 Esas
Dava konusu; Adana İli, Seyhan İlçesi, Gölbaşı Mahallesi, 14455 Ada, 1 Parsel de bulunan taşınmaza TMK 713. Uyarınca tescili davası açılmış olup; söz konusu yukarıda sınırları belirtilen taşınmazda hak iddia edenler varsa ilan tarihinden itibaren 3 ay süre içerisinde mahkememizin yukarıda esas sayısı belirtilen dava dosyasına itirazlarını bildirmeleri aksi takdirde yapılacak duruşma sonucundaki toplanacak delillere göre bir karar verileceği ilanen duyurulur.23/09/2024