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        T.C. ADANA  12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 28.11.2024 - 00:00
        T.C.
        ADANA
        12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2023/181 Esas

        Adana 12. Asliye Hukuk Mahkemesi
        Dosya No: 2023/181 E, 2023/178 E, 2023/179 E, 2023/180 E,

        (İkinci İlan)

        Davacı Maliye Hazinesince dava konusu; 2023/181 E. sayılı dosyasında Adana ili Yüreğir ilçesi Havraniye (Geçitli) mahallesi 729 parselde (Toplulaştırma sonucunda 14928 ada 2 parselde, 14904 ada 6 parselde, 14909 ada 4 parselde) malik görünen Hasan kızı Merviye'nin, 2023/180 E.sayılı dosyasında 14912 ada 4 parselde malik görünen Nihadi kızı kızı Tayyibe'nin, 2023/179 E.sayılı dosyasında 14908 ada 7 ve 14909 ada 4 parselde malik görünen Hasan kızı kızı Hatice'nin,2023/178E.sayılı dosyasında 14890 ada 4, 14904 ada 6 ve 14909 ada 4 parselde malik görünen Fatma'nın TMK 33, 34. ve 588.maddesi gereğince gaipliğine ve kayyımlık tarafından idare edilen malvarlığının hazineye devrine karar verilmesi istemli dava açıldığı, tapu kaydı ile malik görünen bu kişileri bizzat kendisinin yada bu kişiyi tanıyan ve bilen kişilerin ilgili dosyalara ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde müracaatta bulunmaları, müracaatçı bulunmadığı takdirde gaipliğine ve malvarlığının hazineye devrine karar verileceği ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02129838