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        T.C. ADANA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.11.2024 - 00:00
        İ L A N

        T.C. ADANA 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2024/312 Esas
        17/10/2024

        Davacı , TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. ile Davalı , ZEKERİYA SORGUN, Davalı BEYTULLAH PEHLİVAN arasında mahkememizde görülmekte olan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davası nedeniyle; Davalı Zekeriya Sorgun'a (TCKN: 15892184806 )tebligata sarih adresi tüm araştırmalara rağmen tespit edilememiş olduğundan adına çıkartılacak istinaf dilekçesinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.Mahkememiz dosyasından verilen 01/08/2024tarihli tensip zaptının "11-A- Davacı vekilinin İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir Talebinin ;Dava konusu Adana İli Sarıçam İlçesi Sofulu Mahallesi 15477 Ada 196 Parsel sayılı taşınmazın dava dışı 4.kişi adına kayıtlı olması nedeniyle REDDİNE, B- Davacı vekilinin davalıların 3.kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz talebinin ;UYAP sistem üzerinden yapılan incelemede her iki taraf yönünden nüfus kayıtlarında ve adres araştırmasında bir yakınlık ve komşuluk bulunmadığından yaklaşık ispat koşulları sağlanmaması nedeniyle REDDİNE ,Kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 Hafta içinde Adana BAM (İstinaf) yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi." şeklinde hüküm kurulmuş olup,
        Mahkememizin 2024/312 Esas sayılı 01/08/2024 tarihli tensip zaptı davacı Türkiye Garanti Bankası A.Ş vekili tarafından 08/08/2024 tarihinde istinaf edilmiş olup,
        Davalı Zekeriya Sorgun'a (TCKN: 15892184806 ) ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02115564