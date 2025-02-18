T.C.

ADANA 19. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Sayı : E.36805804-2024/234-Ceza Dava Dosyası

Konu :



12.02.2025



İ L A N



Adana 19. Asliye Ceza Mahkemesinin 15/10/2024 tarih ve 2024/234 Esas 2024/814 Karar sayılı Gerekçeli Kararı ile Bekri ve Leyle oğlu 01/01/1996 (Halep) doğumlu, AHMET GENÇ hakkında;

5607 Sayılı Yasaya Muhalefet, İzin alınmadan akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinden akaryakıt üretmek, akaryakıt yerine ikmal etme, satışa arz etme, satma, bulundurma, satın alma, taşıma, saklama suçundan dolayı 6545 sy ile değişik 5607 sy madde 3/11/1-son cümle yollaması ile; aynı yasanın 3/10 maddesi delaletiyle 5607 sy madde 3/5 uyarınca fiilin özelliklerine, sanığın kastının yoğunluğuna, ele geçen gümrük kaçağı eşyanın miktarına, kamu vergi zararı gözetilerek 5237 Sayılı TCK'nın 50 (1-a) ve 52 (2) uyarınca 6.000 TL ve 2500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, Gerekçeli Kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya başka yer mahkemelerine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak ve hâkime onaylatmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm fıkrasının gazetede ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde İstinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleştirileceği İLAN OLUNUR.