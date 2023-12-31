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        T.C. ADANA 26 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 31.12.2023 - 00:00
        T.C. ADANA 26 ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
        Sayı : E.40246708-2021/94-Ceza Dava Dosyası
        İLAN

        Basit Tehdit suçundan sanık Seyit ve Seher'den olma21/04/1981 Adana doğumlu, Adana Merkez Şakirşapa nüfusuna kayıtlı210******442 TC Kimlik nolu LEVENT KARABULUT hakkında yapılan yargılama sonucunda Basit Tehdit suçu yönünden 5237 Sayılı TCK.nun 106/1-3, 53/1-2-3, 58/6-7-8, maddeleri gereğince 1 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş verilen hüküm sanık Levent Karabulut' a tebliğ edilememiştir.
        1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,
        2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İtiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01961277
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