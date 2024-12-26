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        T.C. ADANA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 27.12.2024 - 00:00
        İLAN

        T.C. ADANA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

        ESAS NO : 2022/722 Esas
        DAVALILAR : MEHMET UĞUR DOĞAN


        Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı olan İdris ve ve Hediye oğlu 09/11/1977 doğumlu, 12811333642 TC kimlik numaralı MEHMET UĞUR DOĞAN adına çıkartılan davetiyelerin bila iade edildiğinden, emniyet tarafından da adresi tespit edilemediğinden ilanen davetiye çıkartılmasına karar verilmiş olmakla, dava konusu Adana ili, Seyhan ilçesi, Kanal üstü (Yeşilyurt, Tellidere) mahallesi, 1574 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazın ortaklığın satış sureti ile giderilmesini talep edilmiş olup, dava dilekçesine karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde cevap dilekçesini sunması ve duruşmanın atılı olduğu 06/03/2025 günü saat 10.00'da duruşmada hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde/gıyabında duruşma yapılarak karar verileceği hususu davetiye yerine geçerli olmak üzere davalı MEHMET UĞUR DOĞAN'a ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02146366