T.C. ADANA

7. AĞIR CEZA MAHKEMESİ



Sayı : E.92296521-2023/193-Ceza Dava Dosyası 22.12.2023

Konu : İlanen Tebligat



İ L A N

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 21/11/2023 tarih ve 2023/193 esas, 2023/378sayılı kararı ile mağdure Lokman kızı, Necla'dan olma, 25/01/2016 doğumlu ESİNAT ELBU ABAS'a yönelik 12 yaşından küçük mağdureye karşı sarkıntılık suçundan dolayı sanık Mustafa ve Sariye oğlu, 20/06/1974 doğumlu TANER KELİ hakkında 5237 sayılı TCK'nın 103/1-3, 53/1-2, 63, 58/6 maddeleri gereğince 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Dava dosyasında taraf olarak bulunan mağdure müşteki NECLA ELBU ABAS'ın bildirmiş olduğu adreslerine çıkarılan tebligatın tebliğ edilemediği anlaşılmakla, bu ilanın ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde istinaf edilmediği takdirde mağdure ve müşteki yönünden hükmün kesinleştirileceği İLAN OLUNUR.21/12/2023