T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ADANA 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/96 Esas

DAVALI : Kani Mutlugün oğlu EFE GÖKPINAR -Tahılpazarı Mahallesi 465 Sokak Fikri Melli İşhanı 3/22Muratpaşa/ ANTALYA



Davacı tarafından aleyhinize açılan Adana İli Seyhan İlçesi Tepebağ Mah/Köy, 270 Ada 73 Parselde bulunan taşınmazdaki Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 24/09/2024 günü saat: 10:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.