T.C. ADANA 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C.

ADANA

8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İ L A N



DOSYA NO : 2022/211

KARAR NO : 2024/52

Sanık MOHAMMAD ABRAM hakkında mağdur ABDULMUNEM HAJI GHAZAL'a yönelik olarak "Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık" suçundan dolayı TCK'nın 142/2.h.1 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlemediğinin sabit olması nedeniyle CMK'nın 223/2.b maddesi gereğince sanığın BERAATİNE karar verilen,Halid ve Emine oğlu, 01/01/2000 doğumlu, Mohammad Abram tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.