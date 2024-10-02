Örnek No:55*



T.C.

ADANA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2023/225 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/225 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, CEMALPAŞA Mahalle/Köy, 1456 Ada, 598 Parsel, 6. kat 16 nolu bağımsız bölüm

Adresi : Cemalpaşa Mah. Gazipaşa Bulvarı Talay Apartmanı, Bina No:36, Kat: 6 İç Kapı No:12 Seyhan/ADANA

Özellikler:Bina bodrum+zemin+6 normal kat+çekme katı şeklinde projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Bina bodrum katında sığınak, kalorifer dairesi, 2 adet dükkan eklentisi (depo) zemin katında apartman girişi ve 4 adet iş yeri, Normal katların her birinde 2' şer adet mesken, çekme katında 1 adet mesken olmak üzere14 adet daire ile birlikte toplamda 17 adet bağımsız bölüm yer almaktadır. Bina girişi yönü projesinde ve yerinde bina zemin katından ve doğu cephesinden sağlanmaktadır. Ana taşınmazda 1 adet asansör mevcut olup bina giriş kapısı demir doğramadır. 14/320 arsa paylı 16 bağımsız bölüm numaralı mesken projesinde ve yerinde bina girişine göre sağ kol üzerinde yer almaktadır. Taşınmaz salon, mutfak, antre, 3 adet oda, banyo,wc ve 3 adet balkon hacimlerinden oluşmakta ve brüt 120 m2, net 108 m2 kullanım alanlıdır. Taşınmaz oda hacimlerinde zemin parke, salon mutfak ve antre bölümlerinde seramik, duvarlar saten boyalıdır. Islak hacimler seramik ve fayans kaplıdır. Mutfakta mermer tezgah ve laminat dolaplar mevcuttur. Banyo hacimlerinde duşakabinli duş yeri, hilton lavabo ve klozet bulunmaktadır. İç kapılar amerikan kapı, pencereler PVC olup daire giriş kapısı çeliktir. Daire içi zaman içerisinde tadilat görmüş bakımlı durumdadır.Mahallinde projeye aykırı olarak kuzeybatı cephesinde bulunan balkon hacminin salon hacmine dahil edildiği belirlenmiştir. Basit tadilat ile aykırılık giderilebilecek düzeydedir. Taşınmazın yer aldığı binanın 6 Şubat 2023 tarihli depremden dolayı hasarsız olduğu tespit edilmiştir.

Anataşınmaz Yüzölçümü : 517,00 m2 (net 108 m2, brüt 120 m2)

Arsa Payı : 14/320

İmar Durumu :AYRIK NİZAM, TAKS/KAKS: 0.60/2.40, KONUT+TİCARET ALANI

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Takyidat raporundaki gibidir.



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/11/2024 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/11/2024 - 10:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2024 - 10:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2024 - 10:11

27/09/2024

(İİK m.114 ve m.126)

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