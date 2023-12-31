T.C. ADANA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .17442129-2023/542-Ceza Dava Dosyası

İLAN

Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan sanık Aziz ve Ümmügülsüm oğlu 01/01/1982 Karataş doğumlu, Adana İli Yüreğir İlçesi Havutlu/Taşcı Mahallesi nüfusuna kayıtlı 179*****76 TC Kimlik nolu KAMİL SERİN hakkında yapılan yargılama sonucunda 5237 Sayılı TCK.nun 142/1-e,53 maddeleri gereğince 3 Yıl 6 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiş ve tebliğden itibaren 7 gün içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık KAMİL SERİN' e tebliğ edilememiştir.

1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İtiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.