Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ADANA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 31.12.2023 - 00:00
        T.C. ADANA 27. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
        Dosya No : .17442129-2023/542-Ceza Dava Dosyası
        İLAN

        Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan sanık Aziz ve Ümmügülsüm oğlu 01/01/1982 Karataş doğumlu, Adana İli Yüreğir İlçesi Havutlu/Taşcı Mahallesi nüfusuna kayıtlı 179*****76 TC Kimlik nolu KAMİL SERİN hakkında yapılan yargılama sonucunda 5237 Sayılı TCK.nun 142/1-e,53 maddeleri gereğince 3 Yıl 6 Ay Hapis Cezası ile cezalandırılmasına, karar verilmiş ve tebliğden itibaren 7 gün içinde Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne İstinaf yolu açık olmak üzere verilen hüküm sanık KAMİL SERİN' e tebliğ edilememiştir.
        1-7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİNDE TİRAJI 50.000 ALTI OLAN BİR GAZETEDE VE GENEL İNTERNET HABER SİTESİNDEİLANEN TEBLİĞİNE,
        2-Hüküm Fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde İtiraz edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01961625
        Şurada Paylaş!