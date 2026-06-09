T.C.

AFYONKARAHİSAR 3. AİLE MAHKEMESİ



Sayı: 2022/350 Esas

Konu: Karar tebliğine ilişkin ilanen tebligat

27.04.2026

İLAN

DAVALI: CİHAN ÇEŞME - 19165227924



Afyonkarahisar İli, Çay İlçesi, Akkonak köy, 10 Cilt, 83 Aile sıra no, 28 sırada nüfusa kayıtlı, Ramazan Ve Fatma oğlu, 26/06/1979 dogumlu,

Dosya Numarası; 2022/350 esas

Davacı EMİNE ÇEŞME ile Davalı CİHAN ÇEŞME arasında mahkememizde görülmekte olan Tanıma ve Tenfiz davasında; 01/04/2026 tarihinde;

HÜKÜM

"1-Davanın KABULÜ ile; " Afyonkarahisar ili, Çay ilçesi, Akkonak mah/köy, Cilt No: 10, Hane No: 83, Bsn:63'da nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Sıdıka kızı, Kolonya/B.Almanya17/09/1980 doğumlu, 16366379438 T.C. Kimlik Numaralı EMİNE ÇEŞMEile aynı hane Bsn:28'da nüfusa kayıtlı, Ramazan ve Fatma oğlu, Bielefeld/Almanya 26/06/1979 doğumlu, 19165227924 T.C. Kimlik Numaralı CİHAN ÇEŞME hakkındaki Almanya Federal Cumhuriyeti Devleti Bielefeld Asliye Hukuk Mahkemesi ( Aile Mahkemesi)nin 26/11/2019 kesinleşme tarihli, 34 F 2375/18 nolu boşanma kararının 5718 sayılı Yasanın 54 - 58 maddeleri gereğince TANINMASINA,

2-" Afyonkarahisar ili, Çay ilçesi, Akkonak mah/köy, Cilt No: 10, Hane No: 83, Bsn:63'da nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Sıdıka kızı, Kolonya/B.Almanya17/09/1980 doğumlu, 16366379438 T.C. Kimlik Numaralı EMİNE ÇEŞME ile aynı hane Bsn:28'da nüfusa kayıtlı, Ramazan ve Fatma oğlu, Bielefeld/Almanya 26/06/1979 doğumlu, 19165227924 T.C. Kimlik Numaralı CİHAN ÇEŞME'nin boşanmalarına ilişkin verilen yabancı mahkeme kararının mahkememizden verilmiş ilam gibi AYNEN YERİNE GETİRİLMESİNE,

3-Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 732,00 TL harçtan, peşin alınan 80,70 TL harcın mahsubu ile bakiye 651,30 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına,

4-Davacı tarafından yapılan 80,70 TL başvuru harcı, 80,70 TL peşin harç, 9 adet toplam 3.467,00 TL yurt dışı harcı,39.458,20 TL posta/tebligat/ilan masrafları olmak üzere toplam 43.086,60 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden AAÜT gereğince 45.000,00 TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

Dair, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzeredavacı vekilinin yüzüne karşı davalı tarafın yokluğundakarar verildi. " şeklinde karar verilmiş olup; 7201 sayılı tebligat kanunun Madde 31 – (Değişik : 6/6/1985 - 3220/10 md.) "İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılır" hükmü nazara alınarak bu ilama karşı tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içeresinde istinaf talebinde bulunulabileceği hususları ilanen tebliğ olunur.