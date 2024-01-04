T.C.

AĞRI

AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/939 Esas

DAVACI : BİNGÜL KOŞİK-19*******32

DAVALI : ERSAL KOŞİK-23*******16



Davacı BİNGÜL KOŞİK tarafından Davalı ERSAL KOŞİK aleyhine açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalı Ersal KOŞİK'e dava dilekçesi ve tensip zaptı çıkarılmasına karar verilmiş, ancak davalıya usulüne uygun tebligat yapılamamış ve tüm aramalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Bingül KOŞİK vekili Av. Hüseyin GÜNDOĞDU'nun 18/06/2021 tarihli dava dilekçesinde özetle; "Evlilik birliği temelinden sarsılmıştır ve müvekkilimiz açısından ortak hayat çekilmez hal almıştır. Bu sebeple davalı ile müvekkilimizin boşanmalarına karar verilmesini, davalının müşterek çocuklar ile ilgilenmemesi, müşterek çocukların bakımının müvekkilimizce en iyi şekilde yerine getirilmesi ve çocuğun üstün yararı göz önünde bulundurulduğunda müşterek iki çocuğun da geçici ve dava sonunda velayetinin davacı müvekkilimize verilmesini, müşterek çocuk olan Eylül (5) için aylık 300,00TL, Damla Nur için aylık 300,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından iştirak nafakası olarak devamına karar verilmesini, davalının tam kusurlu olması boşanma nedeniyle müvekkilimizin yoksulluğa düşecek olması nedeniyle aylık 500,00 TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, söz konusu nafakanın kararın kesinleşmesinin ardından yoksulluk nafakası olarak devamına karar verilmesini, müvekkilimizin mevcut ve beklenen menfaatlerinin zarar görmesi nedenleriyle 35.000 TL maddi tazminata, 35.000 TL manevi tazminata hükmedilmesini" talep etmiştir.

Davacı tarafından yapılan ve yukarıda özeti yapılan dava dilekçesine karşı ilanen tebligat tarihinden itibaren HMK 127.mad.gereğince 2 haftalık süre içerisinde HMK 126-129.mad.usule uygun tanzim edilmiş cevap dilekçenizi, tanık dahil tüm delillerinizi açıkça belirtecek şekilde sunmanız, süresinde cevap dilekçesi vermezseniz davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz, yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ilanen tebliğ olunur.