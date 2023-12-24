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        T.C. AKHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 24.12.2023 - 00:00
        İLAN
        T.C. AKHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO :2023/510Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali ve Tescil (TMK 713) davası nedeniyle "Manisa ili, Gölmarmara ilcesi, Tiyenli Mahallesi 104 ada 1 parsel" sayılı taşınmaz hakkında HMK'nın 713/4 maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

        Davacı Adı Soyadı: Davalı Adı Soyadı Dava:
        MEHMET KARACA 1-GÖLMARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
        2-MANİSA BÜYÜKŞEHİR
        BELEDİYE BAŞKANLIĞI
        3-MALİYE HAZİNESİ
        4-ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ        		 Tapu İptali ve Tescil (TMK 713)

        Tarafları ve nitelikleri belirtilen dava konusu yer hakkında hak iddia edenlerin Mahkememizin yukarıda esas sayılı dosyasına dilekçe ile başvurarak müracaat edebilecekleri Kadastro tespitinde Maliye Hazinesi üzerine tescil edilmiş bulunan yukarıda sınırları yazılı yer ile ilgili hak iddia edebilecekleri hususu Medeni Kanunun 713/4 maddesi gereğince İLAN olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01955644
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