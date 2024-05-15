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        T.C. AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

        İlandır
        Giriş: 17.05.2024 - 00:00
        T.C.
        AKHİSAR
        SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı :2024/9 Tereke

        Konu : ilan

        15/05/2024

        AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
        TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA VE TASFİYENİN
        BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN
        DOSYA No: 2024/9 TEREKE


        12515976084 TCK.nolu HASAN YILMAZ’IN terekesinin, Akhisar Sulh Hukuk 29/12//2023 Tarih ve 2023/3726 Esas,2023/3817 Karar sayılı iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kaydını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği. İİK.nun 166.maddesi gereğince ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02033529