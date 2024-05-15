T.C. AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

T.C.

AKHİSAR

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2024/9 Tereke

Konu : ilan

15/05/2024

AKHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA VE TASFİYENİN

BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

DOSYA No: 2024/9 TEREKE



12515976084 TCK.nolu HASAN YILMAZ’IN terekesinin, Akhisar Sulh Hukuk 29/12//2023 Tarih ve 2023/3726 Esas,2023/3817 Karar sayılı iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kaydını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği. İİK.nun 166.maddesi gereğince ilan olunur.