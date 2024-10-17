T.C.

AKSARAY

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2023/178 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/178 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 10/10/2024

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez Taşpazar Mah. 4105 Ada 4 Parsel

Yüzölçümü : 680 m2

İmar Durumu : Ayrık nizam 4 kat

Kıymeti : 6.160.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 10:20

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.