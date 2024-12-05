T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Giriş: 06.12.2024 - 00:00
T.C.
AKSARAY
AKSARAY
SULH HUKUK MAHKEMELERİ
SATIŞ MEMURLUĞU
2024/38 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2024/38 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:25/11/2024
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:25/11/2024
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, BAYMIŞ Mahalle/Köy, 101 Ada, 7 Parsel,
Adresi : Aksaray İli Merkez Baymış Köyü 101 Ada 7 Parsel
Yüzölçümü : 4.567,65 m2
Kıymeti : 1.140.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Adresi : Aksaray İli Merkez Baymış Köyü 101 Ada 7 Parsel
Yüzölçümü : 4.567,65 m2
Kıymeti : 1.140.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 10:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 10:50
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 10:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 10:50
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Aksaray İli Merkez Baymış Köyü 101 Adad 11 Parsel Sayılı
Yüzölçümü : 4.867,39 m2
Kıymeti : 1.220.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 4.867,39 m2
Kıymeti : 1.220.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 11:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 11:01
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 11:01
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 11:01
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Aksaray İli Merkez Baymış Köyü 1440 Parsel
Yüzölçümü : 4.064,00 m2
Kıymeti : 810.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Yüzölçümü : 4.064,00 m2
Kıymeti : 810.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 11:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 11:11
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 11:11
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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 11:11
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.