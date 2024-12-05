T.C.

AKSARAY

SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU

2024/38 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/38 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:25/11/2024

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İl, Merkez İlçe, BAYMIŞ Mahalle/Köy, 101 Ada, 7 Parsel,

Adresi : Aksaray İli Merkez Baymış Köyü 101 Ada 7 Parsel

Yüzölçümü : 4.567,65 m2

Kıymeti : 1.140.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 10:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 10:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 10:50

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Aksaray İli Merkez Baymış Köyü 101 Adad 11 Parsel Sayılı

Yüzölçümü : 4.867,39 m2

Kıymeti : 1.220.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 11:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 11:01

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 11:01

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Aksaray İli Merkez Baymış Köyü 1440 Parsel

Yüzölçümü : 4.064,00 m2

Kıymeti : 810.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2025 - 11:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 11:11 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2025 - 11:11

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2025 - 11:11

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.