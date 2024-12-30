T.C. AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
Giriş: 31.12.2024 - 00:00
T.C.
AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/156 SATIŞ
AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2024/156 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/156 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ereğlikapı Mahallesi, 2255 Ada 4 Parsel
Yüzölçümü : 371 m2
İmar Durumu : Ayrık nizam 4 kat
Kıymeti : 5.195.500,00 TL
KDV Oranı : %20
Yüzölçümü : 371 m2
İmar Durumu : Ayrık nizam 4 kat
Kıymeti : 5.195.500,00 TL
KDV Oranı : %20
Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 10:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/03/2025 - 10:10
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 31/03/2025 - 10:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/04/2025 - 10:10
17/12/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.