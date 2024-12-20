T.C. AKSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. AKSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/227 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : ANTALYA İLİ AKSEKİİLÇESİ BÜYÜKALAN MAHALLESİ

VASFI : TARLA

ADA PARSEL : 109 ADA 31PARSEL

MALİKLER : Davalılar , HASAN KAÇICI, MUSTAFA KAÇICI

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : KAROYALLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN

YATIRILACAĞI BANKA : AKSEKİ- ZİRAAT BANKASI ŞUBESİ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :Manavgat Alanya Ayr. Akseki Yolu Bl.Hd. Devlet Yolu, Km:(48+187.44-63+000.00,38+506.98-46+972.20) arasında 17/07/2017 tarih ve 2017/299 sayılı Kamu Yararı Kararı gereği; Antalya ili, Akseki ilçesi Büyükalan Mahallesi109ada 31 parsel sayılı taşınmazın yol yapımı nedeniyle kamulaştırılması işlemidir.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare; zilyedi, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememize 2023/227 Esas sayılı davayı açmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca, dava konusu taşınmaza ilişkin;

-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir,

-Hak sahipleri son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin maliklere ödenmesine karar verilecektir,

Hak iddia edenlerin bilgisi ve gereği için ilan olunur.