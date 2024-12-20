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        T.C. AKSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 21.12.2024 - 00:00
        T.C. AKSEKİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/227 Esas


        KAMULAŞTIRMA İLANI


        KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
        BULUNDUĞU YER : ANTALYA İLİ AKSEKİİLÇESİ BÜYÜKALAN MAHALLESİ
        VASFI : TARLA
        ADA PARSEL : 109 ADA 31PARSEL
        MALİKLER : Davalılar , HASAN KAÇICI, MUSTAFA KAÇICI
        KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
        İDARENİN ADI : KAROYALLARI 13. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
        KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN
        YATIRILACAĞI BANKA : AKSEKİ- ZİRAAT BANKASI ŞUBESİ
        KAMULAŞTIRMANIN VE
        BELGELERİN ÖZETİ :Manavgat Alanya Ayr. Akseki Yolu Bl.Hd. Devlet Yolu, Km:(48+187.44-63+000.00,38+506.98-46+972.20) arasında 17/07/2017 tarih ve 2017/299 sayılı Kamu Yararı Kararı gereği; Antalya ili, Akseki ilçesi Büyükalan Mahallesi109ada 31 parsel sayılı taşınmazın yol yapımı nedeniyle kamulaştırılması işlemidir.
        Kamulaştırmayı yapan davacı idare; zilyedi, cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememize 2023/227 Esas sayılı davayı açmıştır.
        2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca, dava konusu taşınmaza ilişkin;
        -Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerekmektedir,
        -Hak sahipleri son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin maliklere ödenmesine karar verilecektir,
        Hak iddia edenlerin bilgisi ve gereği için ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02142569