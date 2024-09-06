T.C. ALANYA 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



İ L A N

ESAS NO : 2020/401

KARAR NO : 2022/304



Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18/05/2022 tarihli ilamı ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanık Hendrıkus ve Berdına kızı, 17/10/1956 Hollanda D.lu, MARIE JOSE GUILLAUME BERNARDINA JANSSEN tüm aramalara rağmen bulunamamış,karar tebliğ edilememiştir.



1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,



2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 05/09/2024