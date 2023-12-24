T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
İ L A N
ESAS NO : 2022/542 Esas
Davacı , Burhan ÖZBEK ile Davalı , Alanya Belediye Başkanlığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maliye Hazinesi arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Aşağıda belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2022/542 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur. 18/12/2023
Alanya İlçesi Türkler Mahallesinde Bulunan; 08/11/2023 tarihli Fen Bilirkişisi raporunda bulunan krokide ; (A) harfi ile gösterilen,
Kuzeyi, Güneyi, Doğusu ve Batısı aşağıda belirtildiği şekilde çevrili olup tesis kadastrosunda tapulama harici olarak bırakılan, içerisinde de 4 katlı betonarme bina ile çeşitli narenciye ağaçları olan ve orman kadastrosunda sarı (zirai alan) alanda kalan ve en yakın orman sınırına 145 m olan 493,53 m2 yüz ölçümüne sahip taşınmaz.
(A) Harfli Taşınmaz İçin;
KUZEYİ : YOL
GÜNEYİ : Kerim KORKMAZ tarlası
DOĞUSU : Kemal KORKMAZ tarlası
BATISI : Erol KORKMAZ tarlası