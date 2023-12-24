T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

T.C. ALANYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



ESAS NO : 2022/542 Esas



Davacı , Burhan ÖZBEK ile Davalı , Alanya Belediye Başkanlığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Maliye Hazinesi arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Aşağıda belirtilen taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememizin 2022/542 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur. 18/12/2023

Alanya İlçesi Türkler Mahallesinde Bulunan; 08/11/2023 tarihli Fen Bilirkişisi raporunda bulunan krokide ; (A) harfi ile gösterilen,

Kuzeyi, Güneyi, Doğusu ve Batısı aşağıda belirtildiği şekilde çevrili olup tesis kadastrosunda tapulama harici olarak bırakılan, içerisinde de 4 katlı betonarme bina ile çeşitli narenciye ağaçları olan ve orman kadastrosunda sarı (zirai alan) alanda kalan ve en yakın orman sınırına 145 m olan 493,53 m2 yüz ölçümüne sahip taşınmaz.

(A) Harfli Taşınmaz İçin;

KUZEYİ : YOL

GÜNEYİ : Kerim KORKMAZ tarlası

DOĞUSU : Kemal KORKMAZ tarlası

BATISI : Erol KORKMAZ tarlası