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        T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 06.11.2024 - 00:00

        İ L A N

        T.C. ALANYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        Dosya Numaraları: 2024/290 Esas, 2024/292 Esas, 2024/294 Esas, 2024/296 Esas, 2024/298 Esas, 2024/300 Esas 2024/426 Esas, 2024/428 Esas, 2024/430 Esas sayılı dosyalar


        Davacı, KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından aşağıda esas numaraları yazılı dosyalarda davalılar sütununda isimleri belirtilen kişiler hakkında açılan Kamulaştırma Bedelinin tespiti ve tescil davasının verilen ara kararı uyarınca;
        1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: Alanya-Gazipaşa yolu Taşkent Başyayla ayrımı ile Şıhlar arasında 28/11/2023 tarih ve 2023/364 sayılı Kamu Yararı Kararı gereği mülkiyeti davalılara ait aşağıda belirtilen taşınmazlarla ilgili kamulaştırma kanunu 10. Hükmü gereğince bedel tesbiti ve tescil talepli dava açılmıştır.
        2-a) 2942 sayılı kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargıda düzeltme davası açmaları,
        b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği;
        c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Vakıfbank Alanya Şubesine yatırılacağı,d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği; 3- a) 2024/290 Esas, 2024/292 Esas, 2024/294 Esas, 2024/296 Esas, 2024/298 Esas, 2024/300 Esas 2024/426 Esas, 2024/428 Esas, 2024/430 Esas sayılı dosyaların duruşma gününün 07/11/2024 günü saat 09:55 'dan itibaren olacağı; b) Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanun 28. ve 2942 Sayılı Kanun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.

        Esas No Davalı İlçe Köy/Mevkii Ada Parsel Yüz
        Ölçümü        		 Kamulaştırılacak m²
        2024/290 Esas RAHMİ DOLU ALANYA ŞIHLAR 315
        313        		 17
        41
        2024/292 Esas YUSUF CEYLAN ALANYA ŞIHLAR 315 13
        2024/294 Esas MEHMETCEYLAN ALANYA ŞIHLAR 315 15
        2024/296 Esas HALİL CEYLAN ALANYA ŞIHLAR 313 38
        2024/298 Esas EŞRAF AKSAL
        HALİL AKSAL
        HAPA ARICAN
        HASİBE UĞUR        		 ALANYA ŞIHLAR 315
        313        		 14
        40
        2024/300 Esas AYŞE KARADON
        HALİL CEYLAN
        YUSUF CEYLAN
        SÜLEYMAN CEYLAN
        İSA CEYLAN
        VELİ CEYLAN
        FATMA CEYLAN        		 ALANYA ŞIHLAR 313 39
        2024/426 ESAS ALİ CEYLAN ALANYA ŞIHLAR 315
        313        		 26
        47
        2024/428
        ESAS        		 HACI ALİ TUNCER
        HALİL TUNCER
        SÜLEYMAN TUNCER
        MEVLÜT TUNCER        		 ALANYA ŞIHLAR 313 51
        2024/430 AYŞE KARADON
        HALİL CEYLAN
        YUSUF CEYLAN
        SÜLEYMAN CEYLAN
        İSA CEYLAN
        VELİ CEYLAN
        FATMA CEYLAN        		 ALANYA ŞIHLAR 313 49

        Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/290 Esas, 2024/292 Esas, 2024/294 Esas, 2024/296 Esas, 2024/298 Esas, 2024/300 Esas, 2024/426 Esas, 2024/428 Esas, 2024/430 Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02116269