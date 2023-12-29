Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ALANYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        İlandır
        Giriş: 29.12.2023 - 00:00
        T.C. ALANYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ZİLYETLİK İLANI


        ESAS NO : 2023/287 Esas


        Alanya Türkler Mahallesinde kain, A harfli kuzeyinin Hasan Yüksel kullanımı, batısının Yükseller ve müşterekleri kullanımı, güneyinin ve doğusunun yol olan toplam 3.659,16 m2'lik taşınmaz, B harfli kuzeyinin davacı Ahmet Yüksel kullanımı, güneyinin Mehmet Yüksel kullanımı, batısının yol ve doğusunun orman alanı bulunan toplam 1.704,11 m2'lik tapulama harici yer üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2023/287 Esas sayılı dosyasına dilekçe sunmaları gerektiği, aksi takdirde yargılama neticesinde şartları oluşmuş ise bu yerin davacı AHMET YÜKSEL adına tapuya tescil edilebileceği ilan olunur."

        #ilangovtr
        #Basın no ILN01959281
        Şurada Paylaş!