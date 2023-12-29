T.C. ALANYA 7. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ZİLYETLİK İLANI



ESAS NO : 2023/287 Esas



Alanya Türkler Mahallesinde kain, A harfli kuzeyinin Hasan Yüksel kullanımı, batısının Yükseller ve müşterekleri kullanımı, güneyinin ve doğusunun yol olan toplam 3.659,16 m2'lik taşınmaz, B harfli kuzeyinin davacı Ahmet Yüksel kullanımı, güneyinin Mehmet Yüksel kullanımı, batısının yol ve doğusunun orman alanı bulunan toplam 1.704,11 m2'lik tapulama harici yer üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2023/287 Esas sayılı dosyasına dilekçe sunmaları gerektiği, aksi takdirde yargılama neticesinde şartları oluşmuş ise bu yerin davacı AHMET YÜKSEL adına tapuya tescil edilebileceği ilan olunur."