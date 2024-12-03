T.C. ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ALANYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/868 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI



Davacı, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ile davalı Namık Güven arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

1-DAVA DİLEKÇESİNİN ÖZETİ: TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan 26/07/2021 tarih 23-2711 nolu karar gereği, mülkiyeti davalıya ait Antalya ili, Alanya ilçesi, Çıplaklı Mah., 285 ada, 1 parsel sayılı taşınmazla ilgili kamulaştırma kanunu 10. hükmü gereğince bedel tespiti ve tescil talepli dava açılmıştır.

2-a) 2942 sayılı kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılamayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmazlar üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal ve maddi hatalara karşıda Adli Yargıda düzeltme davası açmaları,

b) Belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. adına tescil edileceği;

c) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına VakıfBank Alanya Şubesine yatırılacağı,

d) Konuyu taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize bildirmeleri gereği;

3- a) Belirtilen dosyaların duruşma gününün 17/02/2025 günü saat 09:45'deolacağı;

b) Hak sahiplerinin belirtilen gün ve saatte geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmediği ve kendilerini vekil ile temsil ettirmedikleri taktirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 Sayılı Kanun 28. ve 2942 Sayılı Kanun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile bilgileri ilanen tebliğ olunur.