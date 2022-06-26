T.C. ALİAĞA 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : .35340841-2022/822-Ceza Dava Dosyası

İ L A N

SANIK : HUSSAM ALZEER

Ahmed ve Adye oğlu, 19/08/1976 Ürdün d.lu

SUÇ : Trafik güvenliğini tehlikeye sokma

SUÇ TARİHİ : 26/06/2022

SUÇ YERİ : Aliağa

KARAR TARİHİ :27/09/2023

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın üzerine atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan yapılan yargılama sonunda 5237 sayılı TCK'nın 179/2 md. uyarınca 3 ay 10 gün hapis cezası verildiği ve hapis cezasının hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevrildiği ve hükmün 5 yıl denetim süresine tabi tutulduğu ancak sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle kararın tebliğ edilemediği anlaşılmakla; kararın sanığa 7201 sayılı Tebligat Kan. 28/1. md. gereğinceilanen tebliğine karar verilmiş olup işbu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 7 gün içerisinde mahkemeye verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle Aliağa 2. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere karar ilanen tebliğ olunur.18.12.2023