T.C. AMASYA AİLE MAHKEMESİ

T.C. AMASYA AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN



ESAS NO : 2023/640 Esas

03/10/2024

DAVALI :VİCDANE KAVAK - Rasim ve Ayşe kızı, 13/07/1956 doğumlu,

DOSYADA MEVCUT ADRESİ : ŞEYHCUİ MAH. ŞEHİT VEDAT TAŞOVA SK. NO:31 İÇ KAPI NO:1MERKEZ/AMASYA



Davacı KADİR KAVAK tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemece dava dilekçesinde belirtilen adrese ikinci tensip zaptını bildirir davetiye çıkarılmış olup, belirtilen adreste ikamet etmediğinizden bahisle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tahkikat aşamasına geçildiğine ilişkin duruşma zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu dosyada ön inceleme aşaması tamamlandığı ve tahkikat aşamasına geçildiği, davetiyede belirlenen gün ve saatte geçerli özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, yokluğunda karar verileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur.

(DURUŞMA GÜNÜ 12/12/2024 GÜNÜ SAAT 09:40)