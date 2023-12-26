T.C. ANKARA 10. AİLE MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA

AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2023/145 Esas 22/12/2023

İLAN

Mahkememiz 2023/145 esas sayılı ile 46192345116 TC kimlik nolu davacı YASEMİN ARIKAN tarafından, 39550718660 TC kimlik nolu davalı TANER ARIKAN aleyhine boşanma talebi ile dava açılmış olup, davalı TANER ARIKAN'ın tüm aramalara rağmen ikametgahı, meskeni, iş yeri de tespit edilemediğinden tahkikat duruşmasının 04/04/2024 günü, saat 10:05'te yapılacağı, davalı tarafın tahkikat duruşmasına geçerli bir özrü olmadan katılmaması halinde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği hususu ile Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.