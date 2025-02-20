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        T.C. ANKARA 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 21.02.2025 - 00:00
        T.C.
        ANKARA 15. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/641 Esas

        GAİPLİĞİ İSTENEN : SUAT ÇALPAN


        Davacı Fatma Çalpan tarafından açılarak Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Gaipliğe karar verilen aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı SUAT ÇALPAN hakkında bilgi sahibi olan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.


        GAİP
        TC KİMLİK NO : 35897240840
        ADI SOYADI : SUAT ÇALPAN
        BABA ADI : ORHAN
        ANNE ADI : FATMA
        DOĞUM TARİHİ :01/01/2002
        DOĞUM YERİ :MURADİYE

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02176455