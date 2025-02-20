T.C. ANKARA 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA 15. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2024/641 Esas

GAİPLİĞİ İSTENEN : SUAT ÇALPAN



Davacı Fatma Çalpan tarafından açılarak Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Gaipliğe karar verilen aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı SUAT ÇALPAN hakkında bilgi sahibi olan kişilerin ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.



GAİP

TC KİMLİK NO : 35897240840

ADI SOYADI : SUAT ÇALPAN

BABA ADI : ORHAN

ANNE ADI : FATMA

DOĞUM TARİHİ :01/01/2002

DOĞUM YERİ :MURADİYE