T.C.

ANKARA

20. SULH HUKUK MAHKEMESİ



Sayı :2024/28 Tereke

Konu : ilan

31/10/2024

İLAN

Mahkememiz dosyasından 02/05/2019 tarihinde vefat eden Aksaray ili Aksaray merkez ilçesi Yeşilova Köseli Mahallesi 171 cilt 10 hane no nüfusuna kayıtlı 07/02/1956 doğumlu Hasan ve Naciye'den olma 52492722496 TC kimlik no'lu müteveffa HACI ABDULLAH NOHUT'nın terekesinin T.M.K'nin 612. Maddesi ile İ.İ.K'nin 218. Maddesi gereğince basit iflas usulü ile tasfiyesine karar verilmiştir. Müteveffadan alacaklı olanlarla, müteveffanın malvarlığından alacaklı istihkak iddiasında bulunanların İ.İ.K m. 218'e göre ilandan itibaren itibaren bir ay içinde mahkememiz dosyasında alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve dayanak belgelerini tevdi etmeleri, aksine davranış cezai sorumluluğu getirmek üzere, müteveffaya borçlu olanların da aynı bir aylık sürede kendilerini ve müflise verecekleri mal ve para miktarlarını bildirmeleri,Müteveffanın mallarını ellerinde bulunduranların ellerindeki malları aynı süre içinde mahkemenin emrine tevdi etmeleri, aksi takdirde cezai sorumluluklarının doğacağı ve rüçhan haklarından mahkum kalacakları,

Tasfiye memuru olarak Av. Ayşe Ceren Ünsal'ın atanmasına,

T.M.K'nın 612, İ.İ.K'nın 166, 180,218. Maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.