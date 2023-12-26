T.C. ANKARA 24. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2022/216

DAVALI : SEVGİ DEMİREL

Davacı Ahmet ARSLAN vekili tarafından davalılar Gülten AŞIK, İsmet AŞIK, Sevgi DEMİREL, Günyayla Gıda Tarım Hayvancılık Taşımacılık İnş. Üretim Tic. Ltd. Şti., Burhanettin AVCI, Murat ACAR, Adem ATEŞ, İsmi YURT aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasında;

Mahkememizce adresinize öninceleme duruşma günü tebliği yapılamamış olup öninceleme duruşma günü olan 14/03/2024 günü saat 09:25'de mahkememiz duruşma salonunda öninceleme yapılacağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

"Dava şartları ve varsa ilk itirazların inceleneceği ön inceleme duruşmasına sulh için gerekli hazırlıklarınızı yaparak gelmeniz, duruşmaya gelmediğiniz ve karşı tarafın gelmesi halinde yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçede belirttiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgenin getirtilesi için gerekli açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınıza karar verileceği hususu İHTAR OLUNUR. (HMK 139)"