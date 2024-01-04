T.C. ANKARA 30. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2023/75

KARAR NO : 2023/765

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/11/2023 tarihli ilamı ile Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 359/b-2 maddesi gereğince hakkında 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Defter ve belgeleri ibraz etmemek suçundan eylemine uyan 213 sayılı yasanın 359/a-2. madde ve bendi uyarınca 15 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, kararı verilen sanık;

1)-Mehmet Ali ve Zehra oğlu, 14/02/1977 POLATLI doğumlu, Bülent Kapan tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Kararın internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

3-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK' nun 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da en yakın mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabilecekleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.