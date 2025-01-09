T.C. ANKARA 35. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA 35. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN



DOSYA NO : 2023/35 Esas

KARAR NO : 2024/407



Mahkememizin 13/11/2024 tarihli, 2023/35 Esas ve 2024/407 karar sayılı gerekçeli kararı ile; İbrahim ve Rabia oğlu, 01/01/1963 doğumlu, Bitlis ili, Merkez ilçesi, Hersan köy/mahallesi, 4 cilt, 599 aile sıra no, 1 sıra no'da nüfusa kayıtlı AYDIN GÜZELTAŞ hakkında;

"Özel Belgede Sahtecilik, Resmi Belgede Sahtecilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları, vb.Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Dolandırıcılık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/11/2024 tarihli ilamı ile 204/1, 157/1, 158/1.d, 158/1.d, 207/1, 204/1, 204/1, 204/1 maddesi gereğince 30000 TL Adli Para, Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (TCK 58/6), Velayet Hak.Vesayet Veya Kayyımlık Hizm. Men (altsoy) (TCK 53/1-c), 3 Yıl 6 Ay Hapis, Kamu Hizmetlerinden Sürekli Yasaklılık (53/1-a-c (Altsoy Hariç)-d-e), 2 Yıl 6 Ay Hapis, 1 Yıl 6 Ay Hapis, Mükerrirlere Özgü Denetimli Serbestlik (TCK 58/7), 2 Yıl Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına" ilişkin yokluğunda verilen mahkumiyet ve beraat kararları sanığın tüm aramalara rağmen bulunamaması ve adresinin meçhul kalması nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ilanın bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye genelinde bulunan gazetelerin birinde ve Genel internet haber sitesinde ilan edilerek ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren iki hafta içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya tutanağı geçirilmek koşuluyla zabıt katibine yapılacak beyanla Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunabileceği hususu ilanen İLAN OLUNUR. 07.01.2025