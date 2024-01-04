T.C. ANKARA 36. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Dosya No :2022/212

Mahkememizin06/07/2023 tarih ve2022/212 es 2023/572 k. Sayılı dosyasında Sanık MAHMUD TEBBAN, Ğıdır ve Ğade oğlu, 06/01/1997 DEYRİZOR d.lu kayıtlı. Ahmet Yesevi Mah. 2269 Sk. No:11 İç Kapı No:2Haliliye/ ŞANLIURFA TC Kimlik No:99,,,,,,,,,,,,42 adresinde olduğu belirtilmiş ise de; adresine tebligat yapılamadığından ilanen tebliğ edilmesine karar verilmekle; Sanığa TCK 141/1, 2 yıl 4 ay hapis, TCK 86/2 md.si gereğince 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştirİş bu kararın ilanen tebliğ edildiği tarihten itibaren 15gün içerisinde Mahkememiz kararına karşı Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesine istinaf yoluna müracaat edilmediği taktirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.