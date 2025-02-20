T.C. ANKARA 37. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ANKARA 37. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN



ESAS NO : 2023/208 Esas

DAVACI :YUSUF BAŞBUĞA

DAVALILAR : 1- TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Bilkent Plaza Bf Blok 06800 Bilkent Çankaya/ Ankara Çankaya/ ANKARA

2- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Emek Mah. İsmet İnönü Bulvarı Çankaya/ ANKARA



Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı) davası nedeniyle; dava konusu Ankara ili, Mamak ilçesi, Kızılca Mahallesi, 106 Ada, 105 parselin çevresinde bulunan, A21, A22 ve A23 parsel olarak belirtilen ve yine Ankara İli, Mamak ilçesi, Kızılca Mahallesi, 106 Ada 83 ile 71 parselin kuzeyinde bulunan, A17 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili;

Davacı 12046240470 TC kimlik numaralı Yusuf Başbuğa'nın 1980'li yıllardan beri tasarruflarında olduğunu belirterek adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Dava konusu edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin 2023/208 esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu TMK 713/4-5 Md. Hükümleri gereği ilan olunur. 10/02/2025