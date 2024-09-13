Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Resmi İlanlar

        T.C. ANKARA 41. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 14.09.2024 - 00:00
        T.C.
        ANKARA
        41. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2023/39

        Mahkememizin 2023/39 Esas sayılı dosyasından: Davalı GÜLSEN PEKGÖZ(T.C. 608*****894)'ün yurt dışı ve yurt içi tebligata yarar adresleri tespit edilemediğinden dava dilekçesi, Tensip Zaptı, Ön inceleme Tensip Zaptı, Bilirkişi raporu ve duruşma tarihleri de tebliğ edilemediğinden, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02088189