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        T.C. ANKARA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 21.02.2025 - 00:00
        İ L A N

        T.C. ANKARA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO : 2024/481 Esas
        DAVALI : BARAN AĞAR - Akdere Mahallesi 10. Cadde Çimen Sokak No:67/2 Mamak/ANKARA


        Davacı Alaittin Ocakbaşı Lokantacılık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (İİK 277 Ve Devamı) davasının yapılan yargılamasında;
        Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi, tensip tutanağı, ihtiyati haciz talebinin reddi kararı, davacı tarafın istinaf başvuru dilekçesi tebliğe çıkartılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip tutanağı, ihtiyati haciz talebinin reddi kararı, davacı tarafın istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
        İlanın tebliğinden itibaren HMK'nun m.122,126 ve 129 gereği usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için davacı sayısından bir fazla ve ayrı posta gideri ile tanık dahil tüm delillerinizi ve varsa ilk itirazlarınızı iki haftalık süre içerisinde mahkememize sunmanız aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen tüm vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu İHTAR OLUNUR.(HMK m. 121,122,126,127,129,140,145,194)

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02175558