T.C. ANKARA BATI 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/920 Esas
GAİPLİK İLANI
AYŞENUR GÜLER ile HASIMSIZ. arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen NEVZAT GÜLER gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10/01/2025
GAİP TC KİMLİK NO : 24877169004
ADI SOYADI : NEVZAT GÜLER
BABA ADI : MEHMET
ANA ADI : HANİFE
DOĞUM TARİHİ : 25/10/1993
DOĞUM YERİ : HAMAMÖZÜ