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        T.C. ANKARA BATI 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 17.01.2025 - 00:00
        İ L A N
        T.C. ANKARA BATI 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        Sayı : 2023/920 Esas
        10/01/2025

        GAİPLİK İLANI


        AYŞENUR GÜLER ile HASIMSIZ. arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
        Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen NEVZAT GÜLER gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 10/01/2025


        GAİP TC KİMLİK NO : 24877169004
        ADI SOYADI : NEVZAT GÜLER
        BABA ADI : MEHMET
        ANA ADI : HANİFE
        DOĞUM TARİHİ : 25/10/1993
        DOĞUM YERİ : HAMAMÖZÜ

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02156870