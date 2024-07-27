T.C.

ANKARA BATI

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ



Sayı : 2019/271 Esas

19/07/2024

İ L A N

Davacılar, HALİME DEMİREL, LEMAN DEMİREL, MEHMET DEMİREL, MERAL DEMİREL, SUNA KILIÇ ile Davalılar, CAVİT YILMAZ, HALİL YILMAZ, REMZİYE KOÇBEYAZ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Aşağıyurtçu Mah. sınırlarında olan 310, 311 ve 312 parsellere komşu taşınmazın harita ve kadastro mühendisinin 21/11/2021 tarihli raporunda belirttiği ve 564 ada parsel numarası aldığı ifade edilen taşınmaz davacı Mesut Demirel tarafından 1960'lı yıllardan itibaren imar ihya edilerek fasılasız ve nizasız olarak malik sıfatıyla zilliyetliğinde bulunduğu, emek ve para sarfıyla imar ve ihya ederek tarım arazisi haline getirdiği ve mahkememizden taşınmazın davacı adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olup, yukarıda belirtilen taşınmazda hak iddiasında bulunan kişilerin ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde mahkememize yazılı olarak itiraz etmeleri, itirazlarına delillerini eklemeleri ya da Hazineye ve Etimesgut Belediye Başkanlığına karşı açacakları itiraz davasını mahkememize bildirmeleri, aksi taktirde yargılamaya devamla davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilebileceği TMK'nın 713/4 maddesi uyarınca 3. Kişilere İLANEN TEBLİĞ olunur.