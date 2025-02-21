T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



(Taşınmaz Mal Satış İhale İlanı)



Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede ilçesi, mahallesi, ada/parsel ve bağımsız bölüm numarası, kıymet takdir bedeli (muhammen bedeli), geçici teminatı yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satış bedeli, ihale karar pulu, sözleşme karar pulu, ilan giderleri ve diğer giderleri peşin ödenmesi şartıyla peşin perakende (tek tek / ayrı ayrı) mülkiyet satışı yapılacaktır.



1-İhale 06.03.2025 tarihinde Perşembe günü Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet binasının B-Blok 1. katında bulunan ENCÜMEN salonunda toplanacak Belediye ENCÜMENİ'nce yapılacaktır.



2-İhaleye katılmak isteyen istekliler, taşınmazın satış şartnamesini, en geç 05.03.2025 tarih Çarşamba günü ve saat 16.00’ya kadar Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/Ankara adresindeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasının 14.katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğü’nden ihale şartnamesi ve eklerini temin edilebilir. Ayrıca; ihale ile ilgili bilgi ve belgeler mesai saatleri içerisinde ihale günü ve saatine kadar yine Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:5 Yenimahalle/Ankara adresindeki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasının 14. katında bulunan EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI Gayrimenkul Değerleme ve İhale Şube Müdürlüğü’nden görülebilir.



3-İstekliler, Şartnamenin 2.Maddesinde yazılı ‘‘İhaleye girebilmek için isteklilerde aranan şartları’’sağlamak zorundadır. Şartnameye uygun olmayan veya içinde şartname hükümleri dışında şartlar ihtiva eden teklifler geçersiz sayılacaktır. Buna göre isteklilerde aranacak bilgi ve belgeler;

a-İmzalı Teklif Mektubu,

b-İmzalı Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi( Aslı ),

c-Şartname Alındı Makbuzu( Aslı )

d-İhalelere katılmaya yasaklı olunmadığına dair belge

e-İmzalı Yer Görme Belgesi (İdare tarafından mühürlü verilecektir.)

f-Geçici Teminat Alındı Makbuzu Aslı veya 2886 sayılı Kanuna uygun Banka Teminat Mektubu (Geçici, Süresiz, Limit içi olması gerekir) veya 2886 sayılı Kanunun 26. Maddesinde geçen değerler,

g- İsteklilerin gerçek kişi olmaları halinde; nüfus kayıt örneği veya kimlik fotokopisi, ikametgah belgesi ( Aslı ), istekliyi şahıs temsil etmesi halinde “vekil” olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, kimlik belgesi,

h-İsteklilerin tüzel kişi olmaları halinde; İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya sicilin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, şirket yetkilisi imza sirküsü veya şirketin “vekili” olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname, vekalet ile temsil yetkisi alan temsilcinin noterden tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

ı-İsteklilerin dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde; resmi makamdan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı Genel Kurul kararı, noter tasdikli temsilci yetkisi, temsilcinin noter tasdikli imza beyannamesi, kimlik belgesi,

4-İhaleye iştirak edecek olanlar 2.000,00.-TL + K.D.V. (İki Bin Türk Lirası + Katma Değer Vergisi) karşılığında şartname almak zorundadırlar.

5-İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

6-İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7-Teklif mektuplarının en geç 06.03.2025 tarihinde Perşembe günü saat 12.00’ye kadar, kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan ENCÜMEN Başkanlığına (7.Katta bulunan Yazı işleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına) verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

8-Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

9-Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

10-İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

11-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.



TAŞINMAZ SATIŞ İLANI LİSTESİ

SIRA NO İL İLÇESİ MAHALLE ADA / PARSEL NİTELİK ALANI (m²) HİSSE (m²) MÜLKİYET İMAR DURUMU YAPILAŞMA KOŞULU KIYMET TAKDİR BEDELİ (MUHAMMEN BEDEL) (TL.) %3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL.) İHALE SAATİ 1 Ankara Mamak Kusunlar-İmar 50718/13 Arsa 2.781,74 2.781,74 A.B.B. Konut E:1.40 Y.ençok:12,50 m 16.700.000,00 501.000,00 14.00 2 Ankara Pursaklar Saray 98144/6 Arsa 6.401,90 6.401,90 A.B.B. Konut E:1.40 Hmin:12 kat 43.000.000,00 1.290.000,00 14.01 3 Ankara Pursaklar Saray 98168/4 Arsa 7.136,37 7.136,37 A.B.B. Konut E:1.40 Hmin:12 kat 47.850.000,00 1.435.500,00 14.02 4 Ankara Bala Beynam-İmar 306/1 Arsa 14.700,00 14.700,00 A.B.B. Konut E:0.30 Yençok:9.50 m 20.580.000,00 617.400,00 14.03 5 Ankara Bala Beynam-İmar 307/1 Arsa 7.295,00 7.295,00 A.B.B. Konut E:0.30 Yençok:9.50 m 10.213.000,00 306.390,00 14.04 6 Ankara Bala Beynam-İmar 314/1 Arsa 6.559,00 6.559,00 A.B.B. Konut E:0.30 Yençok:9.50 m 9.182.600,00 275.478,00 14.05 7 Ankara Bala Beynam-İmar 315/1 Arsa 14.180,00 14.180,00 A.B.B. Konut E:0.30 Yençok:9.50 m 19.852.000,00 595.560,00 14.06 8 Ankara Bala Beynam-İmar 285/1 Arsa 4.889,00 4.889,00 A.B.B. Konut E:0.50 Yençok:9.50 m 9.000.000,00 270.000,00 14.07 9 Ankara Etimesgut Eryaman 16867/3 Arsa 3.220,00 3.220,00 A.B.B. Ticaret Alanı E:1,50 Yençok:Serbest 40.000.000,00 1.200.000,00 14.08 SIRA NO İL İLÇESİ MAHALLE ADA / PARSEL NİTELİK KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM NO ODA SAYISI CEPHE ALAN(m²) KIYMET TAKDİR BEDELİ (MUHAMMEN BEDEL) (TL.) %3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL.) İHALE SAATİ 10 Ankara Çankaya Alacaatlı 44633/11 Büro 2. Bodrum B-47 2+1 B 71,24 4.250.000,00 127.500,00 14.09 11 Ankara Çankaya Aziziye 29334/2 Mağaza 1. Bodrum Kat 68 _ _ 26,83 1.350.000,00 40.500,00 14.10 SIRA NO İL İLÇESİ MAHALLE ADA / PARSEL NİTELİK KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM NO ODA SAYISI CEPHE BRÜT ALAN(m²) KIYMET TAKDİR BEDELİ (MUHAMMEN BEDEL) (TL.) %3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL.) İHALE SAATİ 12 Ankara Çankaya Karakusunlar 27462/2 Ofis 2 8 - GB 168,44 13.500.000,00 405.000,00 14.11 13 Ankara Çankaya Karakusunlar 27462/2 Ofis 5 19 - KB 171,98 15.000.000,00 450.000,00 14.12 14 Ankara Çankaya Karakusunlar 27462/2 Ofis 5 20 - GB 168,44 15.500.000,00 465.000,00 14.13 15 Ankara Çankaya Karakusunlar 27462/2 Asma Katlı Ofis 8.9. Kat 27 - KB 233,58 21.000.000,00 630.000,00 14.14 16 Ankara Çankaya Karakusunlar 27462/2 Asma Katlı Ofis 8.9. Kat 28 - GB 230,04 21.500.000,00 645.000,00 14.15 17 Ankara Çankaya Karakusunlar 27462/2 Ofis 12 35 - KB 171,98 16.000.000,00 480.000,00 14.16 18 Ankara Çankaya Karakusunlar 27462/2 Asma Katlı Ofis 13.-14. Kat 39 - KB 233,58 22.000.000,00 660.000,00 14.17 SIRA NO İL İLÇESİ MAHALLE ADA / PARSEL NİTELİK KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM NO ODA SAYISI NET ALAN(m²) ARSA PAYI (m²) KIYMET TAKDİR BEDELİ (MUHAMMEN BEDEL) (TL.) %3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL.) İHALE SAATİ 19 Ankara Mamak Mutlu 12035/2 Mesken 1 4 2+1 70 71,2 1.150.000,00 34.500,00 14.18 20 Ankara Mamak Mutlu 12035/2 Mesken 4 9 2+1 70 71,2 1.150.000,00 34.500,00 14.19 21 Ankara Mamak Mutlu 12036/2 Mesken 4 9 2+1 70 67,5 1.050.000,00 31.500,00 14.20 22 Ankara Mamak Mutlu 12036/3 Mesken 1 3 2+1 70 62,1 1.050.000,00 31.500,00 14.21 23 Ankara Mamak Mutlu 12041/10 Mesken 4 9 2+1 70 71 1.000.000,00 30.000,00 14.22 24 Ankara Mamak Mutlu 12041/18 Mesken 1 3 2+1 70 74,8 950.000,00 28.500,00 14.23 25 Ankara Mamak Mutlu 12041/18 Mesken 1 4 2+1 70 74,8 950.000,00 28.500,00 14.24 26 Ankara Mamak Mutlu 12041/18 Mesken 3 8 2+1 70 74,8 1.050.000,00 31.500,00 14.25 27 Ankara Mamak Mutlu 12042/2 Mesken Bodrum 2 3+1 90 59 950.000,00 28.500,00 14.26 28 Ankara Mamak Mutlu 12042/2 Mesken 1 6 3+1 90 59 1.200.000,00 36.000,00 14.27 29 Ankara Mamak Mutlu 12042/2 Mesken 4 11 3+1 90 59 1.200.000,00 36.000,00 14.28 30 Ankara Mamak Mutlu 12042/4 Mesken Bodrum 2 3+1 90 96 1.050.000,00 31.500,00 14.29 31 Ankara Mamak Mutlu 12042/4 Mesken 4 12 3+1 90 96 1.300.000,00 39.000,00 14.30 32 Ankara Mamak Derbent-İmar 52118/1 Mesken Zemin Kat C Blok/11 1+1 Brüt Alan(m²) 71,67 Cephe GB 1.250.000,00 37.500,00 14.31 SIRA NO İL İLÇESİ MAHALLE ADA / PARSEL NİTELİK KAT BAĞIMSIZ BÖLÜM NO ODA SAYISI BLOK ALAN(m²) KIYMET TAKDİR BEDELİ (MUHAMMEN BEDEL) (TL.) %3 GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL.) İHALE SAATİ 33 Ankara Çankaya Mühye 29634/11 Dükkan Bodrum 125 - E 631,46 12.650.000,00 379.500,00 14.32 34 Ankara Çankaya Mühye 29635/10 Mesken 12 45 4+1 C 200 5.400.000,00 162.000,00 14.33 35 Ankara Çankaya Mühye 29635/10 Mesken 3 14 4+1 E 200 5.000.000,00 150.000,00 14.34 36 Ankara Çankaya Mühye 29635/10 Mesken 14 55 4+1 E 200 5.400.000,00 162.000,00 14.35 37 Ankara Çankaya Mühye 29635/10 Mesken 18 74 4+1 E 200 5.650.000,00 169.500,00 14.36 38 Ankara Çankaya Mühye 29635/10 Mesken 19 78 4+1 E 200 5.650.000,00 169.500,00 14.37 39 Ankara Çankaya Mühye 29635/10 Mesken 10 19 4+1 H 200 5.300.000,00 159.000,00 14.38 40 Ankara Çankaya Mühye 29635/10 Mesken 10 20 4+1 H 200 5.300.000,00 159.000,00 14.39 41 Ankara Çankaya Mühye 29635/10 Mesken 16 32 4+1 I 200 5.550.000,00 166.500,00 14.40 42 Ankara Çankaya Mühye 29635/10 Mesken 9 17 4+1 K 200 5.300.000,00 159.000,00 14.41 43 Ankara Çankaya Mühye 29634/11 Konut 24 99 4+1 K 200 8.750.000,00 262.500,00 14.42 44 Ankara Çankaya Mühye 29634/11 Konut 1 7 4+1 L 200 7.550.000,00 226.500,00 14.43 45 Ankara Çankaya Mühye 29634/11 Konut 19 77 3+1 M 120 6.100.000,00 183.000,00 14.44 46 Ankara Çankaya Mühye 29634/11 Konut 18 72 3+1 N 120 6.100.000,00 183.000,00 14.45





*7221 Sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen 3194 Sayılı Kanunun 8. Maddesindeki değişiklikler dikkate alınacaktır.







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İDARENİN ADI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİM : EMLAK ve İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ADRES : EMNİYET MAHALLESİ HİPODROM CADDESİ NO:5 KAT 14 YENİMAHALLE/ANKARA TELEFON : 0 312 507 25 69 FAX : 0 312 507 26 11