T.C. ANKARA12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI



ESAS NO : 2023/742 Esas



Kamulaştırılacak Taşınmaz Malın

Tapuda Kayıtlı Bulunduğu Yer : ANKARA ili, KEÇİÖREN ilçesi, kanuni mah/köyü,



Ada No : 30295



Parsel No : 1



Malik/Maliklerin Ad ve Soyadları : AHMET NAZMİ BAŞTÜRK, ARZU KOÇOĞLU, CEMAL KAYA, CEMİL AKGÜL, DİLEK ÖZSOY, ELİF ŞİMŞEK, ERSİN DEMİREL, ESMA ASLAN, ESRA ÇAYAN, FAHRİ YAĞMUR, GÜLSEREN DEMİR, HAYRETTİN KAYAPINAR, KEMAL TEMEL, LEVENT ÇETİNKAYA, LÜTFİ DEMİREL, MELAHAT ÖZSOY, MERYEM ŞİMŞEK, MUHARREM DEDEOĞLU, MUSTAFA YILDIRIM, NAİME DEMİREL, NAZİFE ÖZTÜRK, NAZLI TOSUNOĞLU, NURCAN ÇETİNKAYA, SATILMIŞ ÖZTÜRK, SEVİNÇ DEDEOĞLU, SONER ÖZTÜRK, SULTAN KOÇOĞLU, ŞABAN ÖZTÜRK, ŞEHRİ GÜLEŞOĞLU, TAYFUR ÇETİNKAYA, ZEYNEP TECİR



Kamulaştırmayı Yapan



İdarenin Adı : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



Dava Hakkı :14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,



Dava Açmama Hali :14 üncü maddede öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

Banka Adı :Vakıfbank Dışkapı Adliyesi Bağlı Şubesi (Kamulaştırma bedelinin yatırılacağı banka)

Kamulaştırılacak taşınmaz malın bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından malik/malikler aleyhine açılan davanın mahkememizin 2023/742 Esas' na kaydının yapıldığı,

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10.maddesi uyarınca ilan olunur.