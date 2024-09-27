T.C. ANTALYA 1. İŞ MAHKEMESİ

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T.C. ANTALYA 1. İŞ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/785



DAVALI : NAZER ERGEN - Yeni Emek Mah. 2591 Sok. No:23 Merkez/ANTALYA



Davacı tarafından aleyhinize açılan Tespit (Sosyal Güvenlik Hukuku İle İlgili Tespit Davaları) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gün ve saatini bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 23/10/2024 günü saat: 11:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 24/09/2024