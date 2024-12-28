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        T.C. ANTALYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        İlandır
        Giriş: 29.12.2024 - 00:00
        T.C. ANTALYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

        (Tereke Hâkimliği)
        Tasfiye Memurluğu

        Sayı:2022/1 Tereke Satış (Tasfiye)


        TASFİYENİN KAPATILMASI İLANI


        Terekesi Tasfiye Olunanın
        Adı-Soyadı : Halil SİRKECİOĞLU
        Vefat Tarihi : 25.01.2020
        T.C. Kimlik Numarası : 2053***8242
        Antalya 1. Sulh Hukuk (Tereke) Mahkemesinin 2020/176 Tereke Esas, 2022/20 Tereke Karar sayılı, 14.02.2022 tarihinde kesinleşen ilamı ile murisin terekesinin Türk Medeni Kanununun 612. maddesi gereğince tasfiyesine karar verilmiş, terekenin tasfiyesi aşamasında yasal mirasçılarca İcra ve İflas Kanununun (İİK) 183. maddesi kapsamında mirası kabul ettikleri beyan edilmekle mahkemenin 10.12.2024 tarihli ve aynı sayılı ek kararı ile terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin kapatılmasına karar verilmiştir.
        İİK'nın 254/son maddesi uyarınca ilan olunur.

        #ilangovtr
        #Basın no ILN02148082