T.C. ANTALYA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. ANTALYA 13. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2021/656 Esas

KARAR NO : 2024/10



Dolandırıcılık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/01/2024 tarihli ilamı ile 1 YIL HAPİS ve 200,00 TL. Adli Para Cezası ile cezalandırılan Güner ve Şükran oğlu, 08/12/1991doğumlu TUGAY METİN tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 13.09.2024